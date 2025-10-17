 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le PSG et Strasbourg offrent un match nul spectaculaire
information fournie par So Foot 17/10/2025 à 22:53

Le PSG et Strasbourg offrent un match nul spectaculaire

Le PSG et Strasbourg offrent un match nul spectaculaire

Youpi, la trêve internationale est terminée et la Ligue 1 est de retour. Ce vendredi soir, l'affiche entre le PSG et Strasbourg a tenu ses promesses et un peu plus encore : les deux équipes ont signé un nul à buts dans un match passionnant et renversant (3-3). L'OM et l'OL peuvent maintenant aller chercher la place de leader ce week-end.

PSG 3-3 Strasbourg

Buts : Barcola (6 e ), Ramos SP (58 e ) et Mayulu (79 e ) pour Paris // Panichelli (25 e , 49 e ) et Moreira (41 e ) pour le Racing

Le vendredi soir suivant une trêve internationale peut être une libération. Une semaine après un France-Azerbaïdjan sans saveur, le Parc des Princes a été le théâtre d’une rencontre qu’on avait raison d’attendre avec une certaine impatience, entre le PSG et Strasbourg. Ce n’est pas seulement parce que cette jeunesse bluffante emmenée par Liam Rosenior a tenu tête au champion d’Europe chez lui (3-3) qu’on se rappellera de ce match parfait pour faire savoir que Paris ne rimait pas avec ennui en championnat et que la Ligue 1 ne serait pas encore pliée en novembre, cette fois, mais aussi parce qu’il y avait tout ce qu’on pouvait espérer dans une rencontre entre deux équipes du haut de tableau.…

Par Clément Gavard au Parc des Princes pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Zack Nani ouvert à une co-diffusion des matchs des Bleuets sur Ligue1+
    Zack Nani ouvert à une co-diffusion des matchs des Bleuets sur Ligue1+
    information fournie par So Foot 17.10.2025 23:41 

    Victime collatérale. Quelques jours après avoir annoncé que les matchs des Bleuets seront diffusés en exclusivité sur ses canaux YouTube et Twitch, le créateur de contenu Zack Nani a pris – malgré lui – une volée de bois vert de la part de Ligue 1+ qui exige sa ... Lire la suite

  • Ange Postecoglou se voit bien remporter un trophée avec Nottingham Forest
    Ange Postecoglou se voit bien remporter un trophée avec Nottingham Forest
    information fournie par So Foot 17.10.2025 23:05 

    L’espoir fait vivre. Actuellement 17 e de Premier League avec seulement sept points au compteur, Notthingham Forest effectue son pire démarrage depuis un siècle. Pourtant, l’entraîneur du double vainqueur de la C1 en 1979 et 1980 se montre plutôt optimiste . En ... Lire la suite

  • Pau se sauve sur le fil à Grenoble, Guingamp trébuche à Boulogne
    Pau se sauve sur le fil à Grenoble, Guingamp trébuche à Boulogne
    information fournie par So Foot 17.10.2025 22:05 

    Que faut-il faire pour aider le SC Bastia à gagner ? Troyes avait pourtant fait de son mieux : un carton rouge pour Adeline et une sortie du gardien Nicolas Lemaître sur blessure, tout ça en première mi-temps. Malgré tout, c’est Bentayeb qui ouvre le score pour ... Lire la suite

  • Flavien Tait retrouve un amour de jeunesse en Ligue 2
    Flavien Tait retrouve un amour de jeunesse en Ligue 2
    information fournie par So Foot 17.10.2025 21:48 

    Le retour de Flavien Iniestait. Les supporters présents au stade Paul-Lignon, ce vendredi soir, ont eu le droit à une petite surprise en marge du nul contre Reims (2-2) : l’officialisation de l’arrivée de Flavien Tait. Le milieu de terrain de 32 ans débarque libre, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank