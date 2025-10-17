Le PSG et Strasbourg offrent un match nul spectaculaire

Youpi, la trêve internationale est terminée et la Ligue 1 est de retour. Ce vendredi soir, l'affiche entre le PSG et Strasbourg a tenu ses promesses et un peu plus encore : les deux équipes ont signé un nul à buts dans un match passionnant et renversant (3-3). L'OM et l'OL peuvent maintenant aller chercher la place de leader ce week-end.

PSG 3-3 Strasbourg

Buts : Barcola (6 e ), Ramos SP (58 e ) et Mayulu (79 e ) pour Paris // Panichelli (25 e , 49 e ) et Moreira (41 e ) pour le Racing

Le vendredi soir suivant une trêve internationale peut être une libération. Une semaine après un France-Azerbaïdjan sans saveur, le Parc des Princes a été le théâtre d’une rencontre qu’on avait raison d’attendre avec une certaine impatience, entre le PSG et Strasbourg. Ce n’est pas seulement parce que cette jeunesse bluffante emmenée par Liam Rosenior a tenu tête au champion d’Europe chez lui (3-3) qu’on se rappellera de ce match parfait pour faire savoir que Paris ne rimait pas avec ennui en championnat et que la Ligue 1 ne serait pas encore pliée en novembre, cette fois, mais aussi parce qu’il y avait tout ce qu’on pouvait espérer dans une rencontre entre deux équipes du haut de tableau.…

Par Clément Gavard au Parc des Princes pour SOFOOT.com