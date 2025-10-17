Flavien Tait retrouve un amour de jeunesse en Ligue 2
Le retour de Flavien Iniestait.
Les supporters présents au stade Paul-Lignon, ce vendredi soir, ont eu le droit à une petite surprise en marge du nul contre Reims (2-2) : l’officialisation de l’arrivée de Flavien Tait. Le milieu de terrain de 32 ans débarque libre, lui qui était sans club depuis le début de l’été et son départ de Samsunspor, en Turquie, où il restait sur une saison à 12 apparitions.…
CG pour SOFOOT.com
