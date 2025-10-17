Zack Nani ouvert à une co-diffusion des matchs des Bleuets sur Ligue1+

Victime collatérale.

Quelques jours après avoir annoncé que les matchs des Bleuets seront diffusés en exclusivité sur ses canaux YouTube et Twitch, le créateur de contenu Zack Nani a pris – malgré lui – une volée de bois vert de la part de Ligue 1+ qui exige sa part du gâteau dans le deal. Dans un entretien accordé à L’Equipe, le Lyonnais jure qu’il « [se] fiche un peu » de cette réaction et estime qu’elle relève « d’un problème plus profond entre la Ligue et la FFF » : « Globalement, je la trouve un peu enfantine. Depuis le début de la semaine c’est : « la Ligue s’étonne », « la Ligue n’est pas contente » … Mais est-ce que la Ligue est venue me parler pour trouver les contours de quelque chose qui pourrait leur permettre d’atteindre leurs objectifs ? Non. » …

JD pour SOFOOT.com