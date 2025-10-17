Ange Postecoglou se voit bien remporter un trophée avec Nottingham Forest
L’espoir fait vivre.
Actuellement 17 e de Premier League avec seulement sept points au compteur, Notthingham Forest effectue son pire démarrage depuis un siècle. Pourtant, l’entraîneur du double vainqueur de la C1 en 1979 et 1980 se montre plutôt optimiste . En conférence de presse avant d’affronter Chelsea ce samedi, Ange Postecoglou a affirmé qu’il se voyait même remporter un trophée avec Forest… à condition qu’on lui en laisse le temps.…
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer