25/08/2025 à 22:45

Pau s'impose face à Reims et se place en tant que dauphin de Saint-Étienne

Pau 2-0 Reims

Buts : Ruiz (18 e ) et Sissoko (26 e ) pour les Palois

Déjà du suspense au sommet de la Ligue 2 !…

AL pour SOFOOT.com