Pau écœure Metz, Nantes toujours au ralenti

Metz n’est plus invaincu à Saint-Symphorien. Les Grenats ont subi la loi de Pau vendredi soir (1-3). Les irrésistibles Palois avaient l’occasion d’aligner une cinquième victoire et de monter sur le podium : ils ne l’ont pas manquée, guidés par le doublé de Cheikh Fall. Le troisième but de la saison de Téji Savanier est arrivé trop tard pour sauver le FC Metz, qui recule au neuvième rang du classement.

Clermont n’a toujours pas gagné, mais le CF63 a su éviter la défaite à Nantes (1-1). Frédéric Guilbert, à la réception d’un beau centre de Riyad Hachem, avait bien lancé la soirée, mais Lucas Perrin, complètement dépassé au duel, a laissé Florian Bianchini égaliser sur la première frappe cadrée clermontoise. Ce nul n’arrange personne puisque les deux clubs restent englués en fin de classement.…

QB pour SOFOOT.com