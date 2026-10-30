Luis Enrique dépasse Laurent Blanc

Une formalité, mais pas anecdotique. Le PSG a tranquillement disposé du Havre vendredi soir (1-5), en gardant plusieurs de ses cadres au chaud en vue des prochaines échéances. Ce n’était pas le match de l’année, mais Luis Enrique s’en souviendra : il est désormais l’entraineur avec le plus de victoires dans l’histoire du PSG . Ses 127 succès lui permettent de dépasser Laurent Blanc . Enrique aura le temps de repousser Lolo White loin derrière puisqu’il a prolongé son contrat jusqu’en 2030 .

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QB pour SOFOOT.com