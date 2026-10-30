Giroud offre le derby à Lille

L'attente en valait la peine : Olivier Giroud a offert le derby du Nord à Lille dans les toutes dernières minutes vendredi soir (1-0). Un succès largement mérité tant le LOSC a annihilé Lens et son maestro Florian Thauvin.

Lille 1-0 Lens

But : Giroud (86 e )

Il n’y avait que des Lillois dans les tribunes du stade Pierre-Mauroy vendredi soir, et sur le terrain, c’était presque pareil. Les Dogues ont largement dominé le derby du soir contre Lens. Robin Risser a multiplié les parades, mais Olivier Giroud est sorti de sa boîte pour concrétiser le travail de son équipe dans le money time . Les Lillois iront au lit avec le sentiment du devoir accompli.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com