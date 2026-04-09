Pau Cubarsí reconnait sa responsabilité dans la défaite du Barça
Dans plein de clubs, c’est le genre d’action qui oblige à payer son pack au prochain match. Expulsé à la 43 e minute contre l’Atlético de Madrid lors du quart de finale aller de la Ligue des champions (0-2), Pau Cubarsí a assumé la responsabilité de la défaite de son équipe à travers une publication sur Instagram.Post Instagram Voir sur instagram.com
« Une action conditionne le résultat et la confrontation. C’est ça le football, et j’assume la responsabilité du résultat. Il reste encore du chemin à parcourir dans cette double confrontation et nous sommes plus unis que jamais : nous sommes une famille et nous l’avons toujours montré. En avant, avec force et détermination, nous ne baisserons jamais les bras » …
TC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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