Pau Cubarsí reconnait sa responsabilité dans la défaite du Barça

Dans plein de clubs, c’est le genre d’action qui oblige à payer son pack au prochain match. Expulsé à la 43 e minute contre l’Atlético de Madrid lors du quart de finale aller de la Ligue des champions (0-2), Pau Cubarsí a assumé la responsabilité de la défaite de son équipe à travers une publication sur Instagram.

« Une action conditionne le résultat et la confrontation. C’est ça le football, et j’assume la responsabilité du résultat. Il reste encore du chemin à parcourir dans cette double confrontation et nous sommes plus unis que jamais : nous sommes une famille et nous l’avons toujours montré. En avant, avec force et détermination, nous ne baisserons jamais les bras » …

TC pour SOFOOT.com