Batman champion de Turquie

« C’est peut-être ça, Batman. » Batman a fauté, Batman a vengé et Batman a semé la terreur. Dans la D3 turque, sorte de Gotham City du foot du Bosphore (où jouent par exemple Bursaspor ou Ankaragücü, l’ancien club de Jérôme Rothen), le Batman Petrolspor a assuré sa promotion en deuxième division . Le but en fin de match du bien nommé Emir Alagoz a assuré la huitième victoire consécutive des Rouge et Blanc.

Pétrole et divisions inférieures

Comme son nom l’indique, le Batman Petrolspor est la propriété des studios Warner Bros d’une grande firme de pétrole. Le club joue dans la grande ville de Batman, au sud-est de la Turquie. Ses 250 000 habitants vivent le long de la rivière… Batman. Il navigue entre les deuxième, troisième et quatrième divisions du pays depuis le début des années 2000 et n’a jamais joué en Süper Lig.…

UL pour SOFOOT.com