Le Portugal perd 1,5 million d’abonnés sur Instagram après le départ de CR7

Le CM de la sélection portugaise en PLS. Après le départ fracassant de Cristiano Ronaldo à la veille de la troisième journée de la Ligue des nations face au Danemark, de nombreux internautes ont manifesté leur dépit en se désabonnant en masse du compte Instagram de la Seleção . Le Portugal est passé de 24,9 millions d’abonnés à 23,4 en un peu moins de 48 heures. Une saignée numérique qui n’a pas dû ravir la fédération portugaise à l’heure où les réseaux sociaux ont pris une place très importante en football, mais qui illustre surtout le poids médiatique de la légende quadragénaire.

Une importante perte de revenus ?

Étendard du rayonnement de son pays pendant sa glorieuse carrière, Ronaldo a aussi contribué à développer l’image de sa sélection nationale, la rendant toujours plus attractive aux yeux d’un public mondialisé. Malgré cette conséquente perte de followers, le Portugal peut se consoler avec le précieux succès à Copenhague acquis face au Danemark jeudi soir en Ligue des nations (2-4).…

MB pour SOFOOT.com