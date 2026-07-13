Pau Cubarsi donne son avis sur les Bleus

À l’occasion d’un point presse organisé par la sélection espagnole, Pau Cubarsi s’est exprimé au micro de AS pour aborder la demi-finale à venir de la Roja face aux Bleus.

Notamment invité à donner son avis sur les joueurs offensifs de l’équipe de France, les « monstres que tu vas affronter », le défenseur catalan s’est montré prudent , sans vouloir mettre de l’huile sur le feu. D’abord au sujet d’Ousmane Dembélé, qu’il a côtoyé à quelques reprises à l’entraînement avec Barcelone . « Il faut être attentif, je sais qu’il est habile et ambidextre, il peut attaquer de tous les côtés », a-t-il commenté à propos du Ballon d’or, avant de s’exprimer à propos de la menace n°1 : Kylian Mbappé.…

JF pour SOFOOT.com