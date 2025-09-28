Patrik Schick manquera trois semaines au Bayer Leverkusen
Chic alors ? Non, c’est tout le contraire.
Malgré sa victoire à Sankt-Pauli ce samedi, le Bayer Leverkusen est rentré à la maison avec un œil qui pleure. Touché à la cuisse gauche en toute fin de rencontre et remplacé par Christian Michel Kofane, Patrik Schick sera absent pour les deux prochaines semaines . Son club l’a annoncé dans un communiqué ce dimanche.…
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
