Patrick Vieira ne comprend pas trop la décision d'un jeune retraité avec le Sénégal

La retraite à 27 ans, ce n’est pas trop la came de Pat Vieira. Ce jeudi, l’ancien milieu de terrain des Bleus a dévoilé sa deuxième liste comme sélectionneur du Sénégal. À peine trois mois après son arrivée, le natif de Dakar doit déjà faire avec les décisions surprenantes de certains de ses meilleurs éléments, dont Ismail Jakobs qui avait annoncé raccrocher les crampons avec la sélection.

« J e trouve que c’est toujours dommage qu’un joueur de cet âge-là et qui joue dans un grand club arrête sa carrière internationale , a répondu Vieira. Mais c’était son choix à lui et je dois l’accepter. C’est vrai que personnellement, c’est difficile à comprendre. Mais c’est son choix et je n’ai pas d’autres outils pour faire autrement. » …

MB pour SOFOOT.com