Jean-Luc Ettori va être célébré par l'Athletic Club

Bilbao valide Ettori. Fidèle à l’AS Monaco durant l’intégralité de sa carrière professionnelle qui aura duré presque deux décennies (1975-1994), l’ancien gardien de but Jean-Luc Ettori va être honoré par l’Athletic Club .

Depuis 2015, le club basque entreprend l’élégante initiative de récompenser un « One Club Man » qui met en avant donc la loyauté d’un joueur à un seul club dans une époque où ce genre de belles histoires n’existe presque plus. L’ancien international français, aujourd’hui âgé de 71 ans, va néanmoins devoir patienter jusqu’au 6 décembre pour recevoir son dû, juste avant la rencontre de prestige du club face au Real Madrid. …

MB pour SOFOOT.com