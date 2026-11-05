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Jean-Luc Ettori va être célébré par l'Athletic Club
information fournie par So Foot 05/11/2026 à 17:08

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Jean-Luc Ettori va être célébré par l'Athletic Club

Jean-Luc Ettori va être célébré par l'Athletic Club

Bilbao valide Ettori. Fidèle à l’AS Monaco durant l’intégralité de sa carrière professionnelle qui aura duré presque deux décennies (1975-1994), l’ancien gardien de but Jean-Luc Ettori va être honoré par l’Athletic Club .

Depuis 2015, le club basque entreprend l’élégante initiative de récompenser un « One Club Man » qui met en avant donc la loyauté d’un joueur à un seul club dans une époque où ce genre de belles histoires n’existe presque plus. L’ancien international français, aujourd’hui âgé de 71 ans, va néanmoins devoir patienter jusqu’au 6 décembre pour recevoir son dû, juste avant la rencontre de prestige du club face au Real Madrid.

MB pour SOFOOT.com

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