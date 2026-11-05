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Infantino accusé d'abus de pouvoir pour régaler sa famille à l'aéroport
information fournie par So Foot 05/11/2026 à 16:56

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Infantino accusé d'abus de pouvoir pour régaler sa famille à l'aéroport

Infantino accusé d'abus de pouvoir pour régaler sa famille à l'aéroport

Quand on dirige la FIFA, on n’a pas le temps de faire la queue à l’enregistrement. Et visiblement, sa femme et ses filles non plus. D’après des documents que le New York Post a pu consulter, la famille Infantino a bénéficié à 125 reprises, depuis janvier 2024, d’un accompagnement VIP à l’aéroport international de Miami : passage accéléré, escorte jusqu’à l’avion, le grand jeu habituellement réservé aux personnalités. Sur les 95 entrées recensées dans les registres, 63 ne mentionnent même pas la présence du président.

Tapis rouge pour les toutous

Parmi les demandes de la FIFA, il y a aussi un accueil red carpet pour les filles du boss à l’occasion d’un voyage à Doha, avec leurs chiens. Parce qu’un caniche a bien le droit de découvrir le Qatar sans croiser la plèbe en éco. Pendant la Coupe du monde, la famille a même enregistré 15 passages VIP en 39 jours, sans que Gianni apparaisse une seule fois dans les registres.…

LT pour SOFOOT.com

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