L'hommage très spécial de Jorge Jesus, qui voulait rappeler Cristiano Ronaldo

Une épine dans le pied en moins pour Jesus ? Alors qu’il aurait pu être convoqué par Jorge Jesus vendredi pour les deux prochains matchs du Portugal, contre le Danemark et le pays de Galles, Cristiano Ronaldo a finalement pris les devants pour dire stop.

Une décision que respecte le sélectionneur Portugais. « C’est sa décision, a -t-il affirmé au micro de Canal 11 . Nous avons déjà eu l’occasion d’en parler avant la première convocation. Je lui ai demandé de continuer, de rester avec moi parce que j’avais besoin qu’il soit près de moi, mais je dois accepter sa décision. » Quand il dit « près de moi », il parle du banc ?…

LP pour SOFOOT.com