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« La fin de l'ère la plus glorieuse du football portugais » : la presse du Portugal dit au revoir à Cristiano Ronaldo
information fournie par So Foot 05/11/2026 à 16:00

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« La fin de l'ère la plus glorieuse du football portugais » : la presse du Portugal dit au revoir à Cristiano Ronaldo

« La fin de l'ère la plus glorieuse du football portugais » : la presse du Portugal dit au revoir à Cristiano Ronaldo

Cette fois-ci, c’est officiel, Cristiano Ronaldo ne portera plus le maillot de la Seleção . Au vu de tous les événements qui ont marqué la dernière trêve internationale du côté des Lusitaniens, sa retraite n’apparaît pas forcément comme une surprise. Pourtant, la sanction de 30 jours de suspension qui aurait pu lui permettre d’être présent pour le prochain rassemblement ainsi que sa pré-convocation laissaient aux fans de CR7 l’espoir de le revoir fouler les pelouses dans son pays. Sa retraite, après 23 ans de services, est naturellement venue faire les gros titres des journaux et des plateaux de télévision.

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