Patrick Vieira délivre les secrets de l'équipe de France 1998

La Coupe du monde 2026 arrive ?

Pas une raison pour ne pas évoquer le Mondial 2018, remporté par l’équipe de France qui décrochait du même coup sa première étoile. Au Festival du Sport de Trente, Patrick Vieira est ainsi revenu sur le sacre des Bleus auquel il a participé. Et pour l’ancien milieu de terrain, les raisons de ce triomphe sont multiples. « Nous avons remporté la Coupe du monde 1998 parce que la génération de Michel Platini a commencé à instaurer une mentalité différente, parce que 70 à 80 % des joueurs évoluaient en Italie et parce que l’équipe de 1998 était très expérimentée » , a d’abord expliqué l’entraîneur du Genoa.…

FC pour SOFOOT.com