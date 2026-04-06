Patrick Videira : « Je ne suis pas un génie »

Patrick Videira a été formé au PSG, a joué dans le film Didier , a survécu à un accident d’avion qui l’a poussé à arrêter sa carrière et a traversé absolument tous les échelons du monde amateur. À 48 ans, il vit aujourd’hui une saison de rêve, en Ligue 2, sur le banc du Mans. Entretien avec un drogué assumé.

Après tout ce temps dans le foot, avez-vous compris pourquoi il vous obsède à ce point ?

Je le dis souvent, mais ce sport est mon oxygène. J’ai joué onze ans au PSG, puis je suis parti à l’étranger, au Portugal, avant de revenir en France, à Martigues, à Cannes et à Rodez, où j’ai eu cet accident qui a bousculé ma vie de joueur ( en novembre 2004, alors qu’il était assis dans un avion en direction de Bastia, la porte de l’appareil s’est ouverte et il a été aspiré, devant sa survie à sa ceinture, NDLR ). Derrière, plus rien n’a jamais été pareil et j’ai dû mettre un terme à ma carrière avant de basculer vers une vie d’entraîneur parce que je ne me voyais rien faire d’autre que rester dans le foot. C’est quelque chose qui m’a toujours passionné. Jeune, quand je rentrais chez moi, j’étais déjà un petit coach.…

Par Maxime Brigand, au Mans pour SOFOOT.com