À Pâques, les cloches sonnent l’alarme pour Arsenal

Battu en finale de la League Cup par Manchester City avant la trêve puis par Southampton en quarts de la FA Cup samedi, Arsenal vient de perdre deux grosses chances de trophées. Englués dans une période difficile, les Gunners doivent rapidement se ressaisir. Sous peine de tout perdre.

En ce lundi de Pâques, de nombreux parcs londoniens organisent des chasses aux œufs réservées aux enfants, prêts à se rouler dans l’herbe pour choper le plus de chocolats possible. Si des kids supporters d’Arsenal y participaient sur la pelouse de l’Emirates Stadium, ils ne leur resteraient plus que deux sujets à attraper : un en forme de coupe aux grandes oreilles, qu’ils n’ont jamais eu le droit de goûter, et l’autre, un trophée baptisé Premier League, plus dégusté depuis 2004.

Encore en course pour un quadruplé historique mi-mars, Arsenal a déjà gâché deux munitions. Avant la trêve, les Gunners s’étaient inclinés sans révolte contre Manchester City en finale de la League Cup. De retour ce week-end, la bande de Mikel Arteta a remis le couvert. Face à Southampton, modeste septième de Championship, Arsenal s’est une nouvelle fois incliné en quarts de finale de la FA Cup samedi soir (2-1). Deux revers de suite dans des matchs couperets, qui montrent une nouvelle fois les limites des Canonniers lorsqu’ils sont proches de croquer un titre à pleines dents.…

Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com