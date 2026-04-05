Habib Beye est prêt à partir à la chasse

Le lièvre lillois a intérêt à courir vite. Rétrogradé à la quatrième place de Ligue 1 après sa défaite à Monaco, l’Olympique de Marseille n’a plus son destin en main pour finir sur le podium . Pas de quoi affoler Habib Beye, qui s’imagine déjà courir après le LOSC. « Je l’ai dit à mes joueurs, on était quatrièmes quand on est arrivés, chasseurs. On repasse quatrièmes, il va falloir chasser sur les six derniers matchs , a imagé le coach olympien au micro de Ligue 1+. Et surtout jouer avec de la confiance parce que la pression va être importante. On est dans un club où il faut gagner, ça fait deux défaites d’affilée. Il faut absolument qu’on renoue avec la victoire dès vendredi contre Metz. »

🎙️ "C'est la compétition, on est prêt à ça. Vendredi, il faudra faire un très gros match à domicile." Habib Beye déjà focus pour repartir au combat dans 5 jours sur Ligue 1+ 👊 pic.twitter.com/vy1KhxMqqd…

TB pour SOFOOT.com