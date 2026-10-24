Patrick Videira convoque son fils
L’heure du fiston ? Un père entraîneur et un fils joueur , ce n’est pas nouveau. Claude Puel a fait jouer Grégoire et Paulin quand il coachait à Nice, et Zinédine Zidane en a fait de même au Real Madrid avec Enzo et Luca. Le cas pourrait aussi se présenter du côté du Mans puisque Patrick Videira a convoqué son fils Lenny, âgé de 20 ans , pour le match de dimanche à Auxerre.
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