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L’étonnante comparaison d’un Youtubeur sur Kvaratskhelia
information fournie par So Foot 24/10/2026 à 20:44

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L’étonnante comparaison d’un Youtubeur sur Kvaratskhelia

L’étonnante comparaison d’un Youtubeur sur Kvaratskhelia

Maintenant qu’on y pense, on voit ce qu’il veut dire…

On a fait venir l’immense Big Youss, qui nous fait énormément rire pendant ses lives Twitch avec Walid Acherchour. Et au cours de l’interview (qu’on publiera bientôt ici sur sofoot.com pour votre plus grand plaisir), le streamer a fait cette comparaison complètement folle sur Khvicha Kvaratskhelia…

SF pour SOFOOT.com

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