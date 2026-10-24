L’étonnante comparaison d’un Youtubeur sur Kvaratskhelia
Maintenant qu’on y pense, on voit ce qu’il veut dire…
On a fait venir l’immense Big Youss, qui nous fait énormément rire pendant ses lives Twitch avec Walid Acherchour. Et au cours de l’interview (qu’on publiera bientôt ici sur sofoot.com pour votre plus grand plaisir), le streamer a fait cette comparaison complètement folle sur Khvicha Kvaratskhelia…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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