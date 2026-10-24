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Dortmund met la pression sur le Bayern
information fournie par So Foot 24/10/2026 à 20:41

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Dortmund met la pression sur le Bayern

Dortmund met la pression sur le Bayern

Dortmund 1-0 Francfort

But : Beier (80 e )

Avoir un banc, ça sert ! Le Borussia Dortmund est le nouveau leader de la Bundesliga, et il peut remercier ses remplaçants. Englué dans le ventre mou du championnat, Francfort a résisté pendant 80 minutes au Westfalenstadion. Jusqu’à ce que Jobe Bellingham, entré à la 79 e , et Maximilian Beier, entré à la 68 e , fassent sauter le verrou. L’Anglais a fixé son défenseur et servi son coéquipier à l’entrée de la surface. Beier en a profité pour faire admirer sa qualité de finisseur en envoyant une belle frappe à mi-hauteur au fond des filets (1-0, 80 e ) . Le minimum syndical, mais ça suffit pour prendre trois points d’avance sur le Bayern, qui jouera dimanche contre Fribourg.…

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