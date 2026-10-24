Balerdi sauve la Roma avec un doublé à Naples

Naples 3-3 Rome

Buts : Anguissa (28 e ), McTominay (48 e , 83 e ) // Soulé (70 e ), Baleri (74 e , 89 e )

Rome a un nouvel empereur : Leonardo Balerdi. Le défenseur argentin a inscrit un doublé inattendu pour sauver son équipe de la défaite ce samedi à Naples (3-3). Meilleure défense de Serie A jusque-là avec cinq clean sheets en sept matchs, la Roma a été sacrément secouée. Frank Zambo Anguissa a enflammé le Maradona avec un retourné au point de penalty (1-0, 28 e ) . Pas mal pour quelqu’un qui n’avait plus marqué depuis le 28 octobre 2025. Matteo Politano a ensuite fait la différence avec son débordement, et Scott McTominay a catapulté le ballon au fond de la tête, malgré l’effort de Pierluigi Gollini pour repousser le ballon (2-0, 48 e ) .…

QB pour SOFOOT.com