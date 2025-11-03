 Aller au contenu principal
Patrick Berg : « Il n'y a pas de meilleur endroit sur Terre que Bodø »
information fournie par So Foot 03/11/2025 à 10:58

Patrick Berg : « Il n’y a pas de meilleur endroit sur Terre que Bodø »

Patrick Berg : « Il n’y a pas de meilleur endroit sur Terre que Bodø »

Comme son père, son grand-père et deux de ses oncles, Patrick Berg joue à Bodø/Glimt. Lui est parti tester la Ligue 1, à Lens, mais est revenu à la maison pour emmener son club en Ligue des champions, compétition dans laquelle il croisera ce mardi l’AS Monaco. Entretien.

Tu es né ici, as grandi ici, ton papa a joué ici, ton grand-père a joué ici, tes oncles ont joué ici. Quels sont tes premiers souvenirs de foot ?

Le foot fait partie de ma vie, je n’ai pas d’autres souvenirs. Avant de marcher, je jouais déjà avec un ballon. J’ai grandi avec les histoires de mes parents, de mon grand-père et de ma famille. Toute mon enfance était tournée vers le foot. J’allais voir jouer mon père à chaque match à domicile. Dès la maternelle, je jouais en club. Je jouais aussi à la maison, partout. Le foot, c’est vraiment toute ma vie. Il n’y avait pas d’autre option.…

Propos recueillis par Ulysse Llamas, à Bodø pour SOFOOT.com

