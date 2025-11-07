Orelsan tacle les Mbappé… et lui-même dans son nouvel album

Niveau musique, on est servis cette semaine à Caen.

Dans son nouveau titre Petite voix , extrait de l’album La fuite en avant sorti ce vendredi 7 novembre, Orelsan, fidèle à sa ville et à son club de cœur, le Stade Malherbe Caen , ne rate pas l’occasion de tacler la famille Mbappé , propriétaire depuis l’été 2024. « Tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé » , lance le rappeur caennais, critiquant la gestion du club relégué en National, niveau qu’il n’avait plus connu depuis 1983, à l’époque nommé Division 3 Ouest, tout en pointant du doigt le plan social ayant touché 16 salariés.…

SF pour SOFOOT.com