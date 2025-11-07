Deux retours majeurs dans la liste de l'Angleterre
Tuchel a subi le pressing de Guardiola.
Elle commence enfin à ressembler à quelque chose, cette équipe anglaise… du moins sur le papier, comme d’habitude. Ce vendredi, le sélectionneur des Three Lions a dévoilé sa liste pour conclure cette phase de qualification à la Coupe du monde face à la Serbie et à l’Albanie. Seul pays du Vieux continent déjà qualifié, c’est le moment pour l’ancien du PSG et de Chelsea de rappeler certaines stars et de tenter de créer enfin une équipe qui a les crocs.…
SF pour SOFOOT.com
