Deux retours majeurs dans la liste de l'Angleterre

Tuchel a subi le pressing de Guardiola.

Elle commence enfin à ressembler à quelque chose, cette équipe anglaise… du moins sur le papier, comme d’habitude. Ce vendredi, le sélectionneur des Three Lions a dévoilé sa liste pour conclure cette phase de qualification à la Coupe du monde face à la Serbie et à l’Albanie. Seul pays du Vieux continent déjà qualifié, c’est le moment pour l’ancien du PSG et de Chelsea de rappeler certaines stars et de tenter de créer enfin une équipe qui a les crocs.…

SF pour SOFOOT.com