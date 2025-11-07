 Aller au contenu principal
Deux retours majeurs dans la liste de l'Angleterre
information fournie par So Foot 07/11/2025 à 12:41

Deux retours majeurs dans la liste de l'Angleterre

Deux retours majeurs dans la liste de l'Angleterre

Tuchel a subi le pressing de Guardiola.

Elle commence enfin à ressembler à quelque chose, cette équipe anglaise… du moins sur le papier, comme d’habitude. Ce vendredi, le sélectionneur des Three Lions a dévoilé sa liste pour conclure cette phase de qualification à la Coupe du monde face à la Serbie et à l’Albanie. Seul pays du Vieux continent déjà qualifié, c’est le moment pour l’ancien du PSG et de Chelsea de rappeler certaines stars et de tenter de créer enfin une équipe qui a les crocs.…

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
  • Mons Bassouamina : « Le ballon étoilé nous a tous fait rêver »
    Mons Bassouamina : « Le ballon étoilé nous a tous fait rêver »
    information fournie par So Foot 07.11.2025 13:23 

    L’an dernier, à la même époque, Mons Bassouamina préparait dans le froid hivernal et auvergnat un déplacement à Ajaccio. Ce jeudi, au lendemain de cette victoire historique et avant quelques cours d’anglais, l'attaquant de 27 ans a pris une trentaine de minutes ... Lire la suite

  • Bison Futé annonce du blaugrana sur le chemin du retour en sélection espagnole
    Bison Futé annonce du blaugrana sur le chemin du retour en sélection espagnole
    information fournie par So Foot 07.11.2025 13:15 

    Objectif qualif. Ce vendredi, le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a dévoilé la liste des 26 joueurs retenus pour la trêve internationale de novembre. Pas encore qualifiée pour le Mondial 2026, la Roja affrontera la Géorgie samedi et la Turquie le 18 novembre, ... Lire la suite

  • Jérémie Beyou de France en action pendant la course
    Voile-Beyou et Lagravière remportent la Transat Café L'Or en Imoca avec Charal
    information fournie par Reuters 07.11.2025 13:12 

    Jérémie Beyou et Morgan Lagravière ont remporté vendredi à Fort-de-France (Martinique) la 17e édition de la Transat Café L'Or dans la classe Imoca, des monocoques de plus de 18 mètres, à la barre de Charal. Les deux navigateurs français ont franchi la ligne d'arrivée ... Lire la suite

  • La réponse bien salée de Kylian Mbappé à Orelsan
    La réponse bien salée de Kylian Mbappé à Orelsan
    information fournie par So Foot 07.11.2025 13:12 

    La première fois que Mbappé défend cette saison. Alors qu’Orelsan a dévoilé son nouvel album La fuite en avant , un morceau a attiré l’attention. Dans son titre Petite Voix , le rappeur français tacle la famille Mbappé, propriétaire du Stade Malherbe Caen , son ... Lire la suite

