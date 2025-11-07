Achraf Hakimi à la CAN : Walid Regragui prend un engagement

Sur le terrain ou dans les tribunes ?

Le peuple marocain retient son souffle. Blessé à la cheville face au Bayern Munich en Ligue des champions en début de semaine, Achraf Hakimi sera absent entre 6 et 8 semaines. Le latéral marocain est donc logiquement absent de la liste concoctée par Walid Regragui ce vendredi pour les matchs amicaux à venir face au Mozambique et à l’Ouganda.…

CDB pour SOFOOT.com