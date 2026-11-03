Luis Enrique savoure après la démonstration du PSG

Un mardi soir au bureau. Malgré de nombreuses absences, le PSG s’est baladé à Villarreal. Luis Enrique ne pouvait ainsi qu’afficher un large sourire en fin de soirée devant les caméras de Canal+ . « On a été impressionnants tout le temps, on a récupéré beaucoup de ballons, on a été très efficaces , a énuméré l’Espagnol. On est contents, mais c’est difficile pour Villarreal, car c’est difficile de jouer contre une équipe qui presse tout le temps. »

Ce PSG, encore plus fort que l’an dernier ? « Il faut rester calme. On profite du chemin. S’il y a des trophées, ce sera à la fin de la saison » , a rappelé Enrique. Qui a trouvé une nouvelle raison de se réjouir en fin de partie avec le but du tout jeune David Boly. Une option dans le futur à droite ? « C’est clairement une possibilité. Il est très jeune mais il avait déjà joué des minutes avec nous l’année dernière et on est contents de le voir s’améliorer encore et jouer à ce niveau. » …

TB pour SOFOOT.com