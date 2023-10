Passoires énergétiques : MaPrimeRénov' recentré sur les rénovations énergétiques globales pour plus d'efficacité

A partir de l'an prochain, les propriétaires de logements très énergivores ne pourront plus bénéficier de MaPrimeRénov en cas de travaux isolés, comme passer à un chauffage décarboné.

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Des aides plus ciblées pour plus d'efficacité. Le gouvernement a annoncé mercredi 11 octobre que le dispositif-phare d'aide à la rénovation des logements MaPrimeRenov' serait recentré sur les rénovations énergétiques complètes des passoires thermiques, pour pousser à engager des rénovations plus importantes.

L'enveloppe de MaPrimeRenov' est étoffée d'1,6 milliard d'euros dans le budget de l'Etat, ce qui la portera à 5 milliards au global en 2024, avec pour objectif d'atteindre 200.000 rénovations thermiques dès 2024, ont indiqué dans un communiqué commun les ministères de la Transition écologique, de la Transition énergétique et du Logement.

Les bâtiments mal isolés et équipés de modes de chauffage peu vertueux génèrent aujourd'hui 18 % des émissions de gaz à effet de serre en France, mais la plupart des aides sont aujourd'hui en effet versées sur des actions isolées : changement de fenêtre, isolation simple, etc. Des "monogestes" peu efficaces qui ont concerné 90% des 670.000 rénovations aidées en 2022, soulignent Les Echos.

L'Agence nationale de l'habitat (Anah), qui pilote ce dispositif, proposera ainsi aux propriétaires de passoires énergétiques souhaitant mener une rénovation d'ampleur impliquant plusieurs chantiers (isolation des murs, changement des fenêtres et du mode de chauffage par exemple), un taux de prise en charge qui "pourra atteindre 90% pour les ménages aux revenus très modestes", avec un plafond qui atteindra 70.000 euros contre 35.000 euros auparavant .

En revanche, les aides Maprimerénov' pour un seul chantier, comme passer à un chauffage décarboné, seront réservées aux propriétaires de logements qui ne sont pas des passoires thermiques.

Le gouvernement annonce aussi "l'augmentation des aides à l'installation de pompes à chaleur air/eau géothermiques, de 1.000 à 2.000 euros pour les ménages aux revenus modestes et intermédiaires".

Autre mesure : les ménages engageant une rénovation d'ampleur "seront systématiquement accompagnés par un tiers de confiance indépendant et agréé par l'Etat", qui apportera son aide dans les démarches techniques, administratives et financières permettant d'obtenir les aides et de réaliser les travaux, ajoutent les ministères dans leur communiqué. En octobre 2022, la Défenseure des droits avait mis en lumière de nombreux dysfonctionnements dans l'accès à MaPrimeRénov', ciblant en particulier le portail en ligne où les usagers devaient impérativement créer un compte pour faire leurs démarches. Les dysfonctionnements de ce portail pouvaient entraîner des conséquences dans le versement des aides, qui ciblent les ménages modestes, et plonger certains dans la précarité.

Depuis son lancement en 2020, MaPrimeRénov' a permis d'aider plus d'1,5 million de Français à se lancer dans un projet de travaux de rénovation énergétique pour plus de 5,6 milliards d'euros engagés, avait déclaré à la mi-juin le ministre du Logement, Olivier Klein, devant une commission sénatoriale.

" Pas sûr que ce renforcement du dispositif existant ne soit suffisant pour atteindre les objectifs fixés par le gouvernement , analyse auprès du Parisien Audrey Zermati, la directrice stratégie d’Effy, spécialisée dans l’accompagnement des particuliers sur leurs travaux de rénovation. "Mettre plus d’argent sur la table ne suffit pas. Quand on regarde le nombre de rénovations globales qui seront réellement réalisées cette année, et l’objectif des 200.000 pour l’année prochaine, la marche est très très haute. Et malheureusement, contrairement à ce qu’affirment les pouvoirs publics, le parcours pour les particuliers va s’en trouver largement complexifié . Un vrai parcours du combattant pour de nombreux ménages", déplore cette spécialiste.