information fournie par So Foot • 28/04/2025 à 13:39

Passée par quatre clubs et trois championnats différents, Pernille Harder remporte son dixième titre en dix ans

Passée par quatre clubs et trois championnats différents, Pernille Harder remporte son dixième titre en dix ans

Harder, Better, Faster, Stronger.

Il n’y a pas que les Bavarois qui dominent la Bundesliga, la Bavaroise aussi. Alors que le premier titre de Harry Kane est attendu de pied ferme, la section féminine du Bayern Munich s’est adjugée un troisième championnat d’Allemagne consécutif , après une victoire contre Fribourg (3-1). Un match important pour Pernille Harder , car en plus d’avoir signé un but et une passe décisif dans ce match, l’attaquante danoise remporte son dixième titre de championne consécutif .…

MP pour SOFOOT.com