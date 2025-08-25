Carlo Ancelotti acte le retour de Lucas Paquetá en sélection brésilienne

Quoi ? C’est déjà le retour des trêves internationales ?

La saison à peine démarrée, les joueurs vont devoir renfiler le bleu de chauffe avec leur sélection. C’est le cas des Brésiliens, qui défieront le Chili le 4 septembre et la Bolivie le 9 septembre dans le cadre des qualifications pour le prochain Mondial. Ce sera pour du beurre, puisque la Seleçao y a déjà validé son ticket. C’est sans doute pour cette raison que Carlo Ancelotti a choisi de partir sur une liste quelque peu expérimentale , avec bon nombre d’habitués laissés sur le côté. Neymar, touché à une cuisse, n’y figure pas, tout comme Rodrygo, Vinícius Júnior, Endrick ou encore Éder Militão.…

AL pour SOFOOT.com