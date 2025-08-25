25 ultras d'Independiente interdits de stade après les scènes de violence en Copa Sudamericana

Action réaction.

Dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, l’Amérique du Sud avait été marquée par les affrontements entre des supporters d’Independiente et d’Universidad de Chile, à l’occasion d’un huitième de finale retour de Copa Sudamericana entre les deux formations. Ces scènes, particulièrement violentes, avaient conduit à l’interruption de la rencontre, alors qu’au moins dix personnes avaient été blessées. Ce lundi, Independiente a communiqué sur les suites de l’affaire : 25 de leurs ultras ont été identifiés et vont être interdits de stade .…

AL pour SOFOOT.com