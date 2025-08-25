 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
25 ultras d'Independiente interdits de stade après les scènes de violence en Copa Sudamericana
information fournie par So Foot 25/08/2025 à 20:51

Action réaction.

Dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, l’Amérique du Sud avait été marquée par les affrontements entre des supporters d’Independiente et d’Universidad de Chile, à l’occasion d’un huitième de finale retour de Copa Sudamericana entre les deux formations. Ces scènes, particulièrement violentes, avaient conduit à l’interruption de la rencontre, alors qu’au moins dix personnes avaient été blessées. Ce lundi, Independiente a communiqué sur les suites de l’affaire : 25 de leurs ultras ont été identifiés et vont être interdits de stade .…

AL pour SOFOOT.com

