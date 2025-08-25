Ça se complique pour Conrad Harder à Rennes

De plus en plus dur pour Harder.

En quête de renforts pour compléter son secteur offensif, le Stade rennais continue de prospecter à quelques jours de la fin du mercato. Si les supporters bretons ont pu croire un certain temps à un gros coup réalisé par leurs dirigeants, prêts à casser la tirelire pour attirer Conrad Harder, il semblerait que la piste menant à l’international danois se soit considérablement refroidie ces dernières heures. Et pour cause, la presse italienne annonce désormais l’attaquant du Sporting tout proche de rejoindre le Milan AC.…

AL pour SOFOOT.com