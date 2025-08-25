 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Ça se complique pour Conrad Harder à Rennes
information fournie par So Foot 25/08/2025 à 21:22

Ça se complique pour Conrad Harder à Rennes

Ça se complique pour Conrad Harder à Rennes

De plus en plus dur pour Harder.

En quête de renforts pour compléter son secteur offensif, le Stade rennais continue de prospecter à quelques jours de la fin du mercato. Si les supporters bretons ont pu croire un certain temps à un gros coup réalisé par leurs dirigeants, prêts à casser la tirelire pour attirer Conrad Harder, il semblerait que la piste menant à l’international danois se soit considérablement refroidie ces dernières heures. Et pour cause, la presse italienne annonce désormais l’attaquant du Sporting tout proche de rejoindre le Milan AC.…

AL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
