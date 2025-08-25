Ça se complique pour Conrad Harder à Rennes
De plus en plus dur pour Harder.
En quête de renforts pour compléter son secteur offensif, le Stade rennais continue de prospecter à quelques jours de la fin du mercato. Si les supporters bretons ont pu croire un certain temps à un gros coup réalisé par leurs dirigeants, prêts à casser la tirelire pour attirer Conrad Harder, il semblerait que la piste menant à l’international danois se soit considérablement refroidie ces dernières heures. Et pour cause, la presse italienne annonce désormais l’attaquant du Sporting tout proche de rejoindre le Milan AC.…
AL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer