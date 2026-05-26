Passé par Antwerp et Southampton, Victor Udoh est décédé à l'âge de 21 ans

Passé par Antwerp et Southampton, Victor Udoh est décédé à l'âge de 21 ans

Ancien joueur du Royal Antwerp et de Southampton, Victor Udoh est décédé ce mardi à l’âge de 21 ans . « C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de notre ancien joueur Victor Udoh » , a indiqué le club belge sur ses réseaux. Selon le média Nieuwsblad , le Nigérian, retrouvé mort à Abuja où il était revenu depuis quelques jours, serait décédé dans des « circonstances suspectes » sans que la cause ne soit pour le moment connue.

Met grote verslagenheid heeft RAFC kennisgenomen van het overlijden van oud-speler Victor Udoh (21). Victor streek in het seizoen 2023/2024 neer op de Bosuil, waar hij in zijn eerste seizoen bij de Young Reds twaalf keer wist te scoren in 21 wedstrijden. Dat seizoen maakte hij… pic.twitter.com/ISh3IPBgh3…

OC pour SOFOOT.com