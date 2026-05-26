Le Maroc s'offre une manita avant l'annonce de la liste pour le Mondial
Voilà comment en mettre plein la vue au sélectionneur. Le Maroc s’est montré sans pitié, mardi après-midi, en infligeant une claque au Burundi (5-0) à l’occasion d’un match amical en vue de la Coupe du monde 2026. Ayoub El Kaabi s’est fait remarquer grâce à un doublé (59 e , 63 e ), tout comme Soufiane Benjdida (80 e , 90 e ). Le Lillois Ayyoub Bouaddi a profité de cette partie pour honorer sa première sélection avec la sélection marocaine .
نهاية المباراة الودية الإعدادية بفوز منتخبنا الوطني أمام بوروندي بخماسية نظيفة Full-time! Our National Team defeats Burundi 5-0 in a preparatory friendly match #DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/ltW1oURkjQ…
CT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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