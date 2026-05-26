Les départs ne s'arrêtent plus à Manchester City

On connait le nom des futurs vainqueurs de la Premier League. Dans le sillage du départ de Pep Guardiola après dix ans passés sur le banc de Manchester City, le club mancunien a annoncé ce mardi le départ des cinq adjoints du Catalan.

We can confirm the departures of Pep Lijnders, Kolo Toure, Lorenzo Buenaventura, Manel Estiarte and Xabi Mancisidor following the completion of the 2025/26 season. Everyone at City would like to thank all five members of staff for their hard work and dedication and wish them the… pic.twitter.com/SciHBkz0PK…

LB pour SOFOOT.com