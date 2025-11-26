 Aller au contenu principal
Pascal Cygan, cité par Mamdani : « Ma technique et mon toucher de balle étaient apparemment inoubliables »
information fournie par So Foot 26/11/2025 à 14:49

Pascal Cygan, cité par Mamdani : « Ma technique et mon toucher de balle étaient apparemment inoubliables »

Pascal Cygan, cité par Mamdani : « Ma technique et mon toucher de balle étaient apparemment inoubliables »

Il y a deux jours, Zohran Mamdani, nouveau maire de New York, a à nouveau fait preuve de sa culture foot et de sa passion pour Arsenal au cours d'un podcast. Une déclaration d'amour aux Gunners, qui a valu un bel hommage et une mise en lumière inattendue à Sébastien Squillaci, Marouane Chamakh et Pascal Cygan. Agréablement surpris, l'ancien lillois revient sur cette séquence Kamoulox au possible.

Pour commencer, à quels joueurs pensez-vous en vous levant ?

Je pense à mon ami Robert Pirès.…

Propos recueillis par Julien Faure pour SOFOOT.com

