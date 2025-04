Pas touche au Général Lacazette !

À l'image de ses occasions manquées en première période à Auxerre, Alexandre Lacazette n'est plus le facteur X régulier de l'OL cette saison. Pas bien grave pour le Général, d'abord parce que d'autres prennent le relais, mais également car quoi qu'il en soit, l'histoire restera belle.

« Je m’en veux d’avoir loupé les deux premières, on aurait pu avoir le match plus confortable. Grâce aux coéquipiers, on ne parlera pas de moi en mal dans les médias. » Bien vu. Interrogé par DAZN au coup de sifflet final de la victoire lyonnaise dimanche soir sur la pelouse de l’Abbé Deschamps, Alexandre Lacazette a plutôt bien résumé la situation. Car s’il a vendangé deux très grosses occasions de but en première période, le Général a fini par trouver le chemin des filets en fin de partie. Surtout, d’autres s’étaient chargés de plier l’affaire à sa place. À bientôt 34 ans, le deuxième meilleur buteur de l’histoire du club connaît certes un déclin relatif cette saison, mais personne ne lui en voudra.

Par Tom Binet pour SOFOOT.com