 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pas de Villarreal-Barça à Miami : une petite victoire du foot
information fournie par So Foot 22/10/2025 à 12:14

Pas de Villarreal-Barça à Miami : une petite victoire du foot

Pas de Villarreal-Barça à Miami : une petite victoire du foot

Ce mardi soir, la délocalisation du match entre le FC Barcelone et Villarreal – prévue en décembre à Miami – a été annulée. Une défaite pour le président de La Liga Javier Tebas, mais une victoire pour les premiers concernés : les joueurs. Jusqu’à quand ?

La nouvelle a de quoi rassurer les syndicats du monde entier : faire grève, même quelques dizaines de secondes, ça peut finir par payer. La preuve, deux jours après le mouvement initié par le Syndicat des footballeurs espagnols (AFE), la direction de La Liga a fait machine arrière en annulant la délocalisation du match entre le FC Barcelone et Villarreal, lequel devait initialement se tenir à Miami le 21 décembre prochain. « La Liga souhaite informer qu’à la suite de discussions avec le promoteur du match à Miami, ce dernier a annoncé sa décision d’annuler l’événement en raison de l’incertitude générée ces dernières semaines en Espagne », a annoncé l’instance dans un communiqué. Tant pis pour les amateurs de calembours qui ne verront donc pas un Flick à Miami.

🚨 NOTA INFORMATIVA. LALIGA informa de la cancelación del Partido Oficial en Miami, una oportunidad histórica para la internacionalización del fútbol español. Seguiremos trabajando por una competición global, moderna y competitiva.https://t.co/DpsR4PnXLf…

Par Julien Duez pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Mikel Arteta se réjouit de la fin de disette pour Viktor Gyökeres
    Mikel Arteta se réjouit de la fin de disette pour Viktor Gyökeres
    information fournie par So Foot 22.10.2025 12:19 

    Un doublé moche, mais un doublé quand même. Double buteur lors du large succès d’Arsenal face à l’Atlético de Madrid ce mercredi en Ligue des champions (4-0), Viktor Gyökeres a mis fin à une terrible disette de neuf matchs sans marquer toutes compétitions confondues. ... Lire la suite

  • Antonio Conte dégaine une punchline réservée à Noa Lang
    Antonio Conte dégaine une punchline réservée à Noa Lang
    information fournie par So Foot 22.10.2025 11:54 

    Il a tourné sept fois son Lang dans sa bouche. Quand Antonio Conte prend un bouillon, il y a souvent un joueur pour en boire une tasse avec lui. Après Kevin de Bruyne et son coup de gueule à Manchester City il y a quelques semaines, c’est désormais Noa Lang qui ... Lire la suite

  • Trois absents à l'OM pour le déplacement à Lisbonne
    Trois absents à l'OM pour le déplacement à Lisbonne
    information fournie par So Foot 22.10.2025 11:44 

    Au sud, rien de nouveau. Ce mercredi, l’Olympique de Marseille se déplace au Portugal pour affronter le Sporting en Ligue des champions. Pour cette rencontre, Roberto de Zerbi peut compter sur un groupe presque au complet .… CDB pour SOFOOT.com

  • Alexis Pinturault en action lors de sa première manche du slalom géant
    Ski alpin: Pinturault retrouve la Coupe du monde avec les JO 2026 dans le viseur
    information fournie par Reuters 22.10.2025 11:44 

    PARIS - Neuf mois après une sérieuse blessure au genou droit, Alexis Pinturault replonge dimanche dans le grand cirque blanc à l'occasion du slalom géant de Sölden (Autriche), première manche de la Coupe du monde, pour ce qui pourrait être sa dernière saison. Les ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank