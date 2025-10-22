Pas de Villarreal-Barça à Miami : une petite victoire du foot

Ce mardi soir, la délocalisation du match entre le FC Barcelone et Villarreal – prévue en décembre à Miami – a été annulée. Une défaite pour le président de La Liga Javier Tebas, mais une victoire pour les premiers concernés : les joueurs. Jusqu’à quand ?

La nouvelle a de quoi rassurer les syndicats du monde entier : faire grève, même quelques dizaines de secondes, ça peut finir par payer. La preuve, deux jours après le mouvement initié par le Syndicat des footballeurs espagnols (AFE), la direction de La Liga a fait machine arrière en annulant la délocalisation du match entre le FC Barcelone et Villarreal, lequel devait initialement se tenir à Miami le 21 décembre prochain. « La Liga souhaite informer qu’à la suite de discussions avec le promoteur du match à Miami, ce dernier a annoncé sa décision d’annuler l’événement en raison de l’incertitude générée ces dernières semaines en Espagne », a annoncé l’instance dans un communiqué. Tant pis pour les amateurs de calembours qui ne verront donc pas un Flick à Miami.

🚨 NOTA INFORMATIVA. LALIGA informa de la cancelación del Partido Oficial en Miami, una oportunidad histórica para la internacionalización del fútbol español. Seguiremos trabajando por una competición global, moderna y competitiva.https://t.co/DpsR4PnXLf…

Par Julien Duez pour SOFOOT.com