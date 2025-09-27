 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La Juve et l'Atalanta se neutralisent
information fournie par So Foot 27/09/2025 à 20:08

La Juve et l'Atalanta se neutralisent

La Juve et l'Atalanta se neutralisent

Juventus 1 – 1 Atalanta

Buts : Cabal (78 e ) pour la Juve // Sulemana (45 e +1) pour la Dea

Expulsion : De Roon (80 e ) pour Bergame

TJ pour SOFOOT.com

