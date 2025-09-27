La Juve et l'Atalanta se neutralisent
Juventus 1 – 1 Atalanta
Buts : Cabal (78 e ) pour la Juve // Sulemana (45 e +1) pour la Dea
Expulsion : De Roon (80 e ) pour Bergame …
TJ pour SOFOOT.com
TJ pour SOFOOT.com
-La Canadienne Magdeleine Vallieres a réalisé un immense exploit samedi à Kigali en étant sacrée championne du monde de la course en ligne devant la Néo-Zélandaise Niamh Fisher-Black et l'Espagnole Mavi Garcia alors que la Française Pauline Ferrand-Prévot, favorite ... Lire la suite
par Samuel Indyk et Lawrence White et Mitch Phillips LONDRES (Reuters) -L'Angleterre a remporté samedi à domicile un troisième titre mondial en battant le Canada (33-13) en finale de la Coupe du monde au stade de Twickenham à Londres. Favorites, les Anglaises ont ... Lire la suite
Lorient 3 – 1 Monaco Buts : M.Bamba (40 e ) et P.Pagis (76 e et 82 e ) pour les Merlus // Fati (90 e +7) pour l’ASM Expulsion : Kehrer (38 e ) … TJ pour SOFOOT.com
Dear football… Tu nous a encore offert un bel après-midi de foot anglais. Ce samedi a accouché de scénarios complètement dingues en Premier League, à commencer par la défaite de Liverpool sur la pelouse de Crystal Palace (2-1) . Menés après l’ouverture du score ... Lire la suite
