Pas de vainqueur entre Amiens et Reims

Amiens 2-2 Reims

Buts : Zabi (14 e , csc), Chibozo (90 e +3) pour l’ASC // Diakhon (32 e ), Ibrahim (80 e ) pour les Champenois

Des joueurs décisifs dans les deux surfaces…

