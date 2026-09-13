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Pas de vainqueur dans le Sang-et-Orico
information fournie par So Foot 13/09/2026 à 19:11
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Pas de vainqueur dans le Sang-et-Orico

Pas de vainqueur dans le Sang-et-Orico

Le Mans 2-2 Lens

Buts : Boulabaa (32 e ), Calodat (44 e ) pour les Sang et Or de la Sarthe // Sima (45 e +2), Ivanovic (51 e ) pour les Sang et Or du Nord

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JD pour SOFOOT.com

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