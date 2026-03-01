Pas de vainqueur dans le derby de Séville

Betis 2-2 FC Séville

Buts : Antony (16 e ) et Fidalgo (37 e ) pour les Verdiblancos // A. Sánchez (62 e ) et Romero (85 e ) pour les Blanquirrojos

Deux partout, balle au centre. Fort de deux buts d’avance, le Betis a laissé filer un derby de Séville qui lui tendait les bras, se faisant rejoindre dans les derniers instants (2-2) . Avant la désillusion, Antony avait ouvert le score d’un magnifique retourné, permis notamment par une chevauchée folle d’Ez Abde (1-0, 16 e ) . Álvaro Fidalgo termine ensuite un modèle d’action collective, et tout le stade de la Cartuja prend un immense plaisir devant le spectacle proposé (2-0, 37 e ) .…

TB pour SOFOOT.com