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Pas de surprise dans la compo des Bleus face au Paraguay
information fournie par So Foot 04/07/2026 à 21:38

Pas de surprise dans la compo des Bleus face au Paraguay

Pas de surprise dans la compo des Bleus face au Paraguay

On ne change (presque) pas une équipe qui gagne. Privé d’Aurélien Tchouaméni, forfait, Didier Deschamps a aligné l’équipe attendue pour défier le Paraguay en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Le vice-capitaine des Bleus est remplacé dans le XI par Manu Koné , déjà titulaire à deux reprises depuis le début du tournoi. Et notamment face à l’Irak aux côtés d’Adrien Rabiot, comme ce samedi soir.

Les quatre fantastiques sont bien là

Pour le reste, aucune surprise n’a été couchée sur la feuille de match. Lucas Digne est de retour comme latéral gauche, tout comme Bradley Barcola plus haut dans le couloir . L’ailier parisien complète le quatuor offensif avec Ousmane Dembélé, Michael Olise et Kylian Mbappé . Une force de frappe impressionnante avec treize buts inscrits en quatre matchs, et qui constituera une nouvelle fois le principal atout des Bleus pour passer l’obstacle guarani .…

TB pour SOFOOT.com

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