Pourquoi les Paraguayens ont livré leur match de Coupe du monde le plus fair-play depuis 28 ans

Pourquoi les Paraguayens ont livré leur match de Coupe du monde le plus fair-play depuis 28 ans

Le saviez-vous ? Il n’existe aucune traduction du mot « Fair-play» dans les dictionnaires paraguayens. On ne sait pas trop par quel miracle, mais le Paraguay est parvenu à ne pas prendre le moindre carton jaune face à la France en huitièmes de finale (0-1). Les hommes de Gustavo Alfaro avaient pourtant sortis la totale : interventions en retard, coups de coude au visage, provocations… De vrais enfants de cœur. Trois Bleus ont quant à eux été avertis : Bradley Barcola et Manu Koné pour des interventions en retard, et Michael Olise pour avoir répondu à une provocation du très fourbe Matías Galarza.

0 – Today against France, Paraguay didn’t pick up a single card in a FIFA World Cup match for the first time since 1998 against Nigeria.…

FL pour SOFOOT.com