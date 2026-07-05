Qui est Ilgiz Tantashev, l'arbitre de France-Paraguay qui n'aimait pas les cartons jaunes ?

Qui est Ilgiz Tantashev, l'arbitre de France-Paraguay qui n'aimait pas les cartons jaunes ?

En voilà un qui mérite la Légion d’honneur paraguayenne. L’homme qui a fait le plus parler au terme de Paraguay-France (0-1) n’est autre que… l’arbitre de la rencontre. Au cours des 90 minutes, Ilgiz Tantashev s’est montré particulièrement conciliant envers le comportement des Paraguayens , qui ont multiplié les fautes, les vilains gestes et les provocations sans récolter le moindre carton jaune. L’Ouzbek a en parallèle brandi la biscotte à trois joueurs français : à Manu Koné, Bradley Barcola et Michael Olise.

Le journaliste paraguayen Daniel Maciel avait parfaitement décrit l’homme au sifflet avant le coup d’envoi de la rencontre : « Il a tendance à laisser jouer, à autoriser beaucoup de contacts physiques et à sanctionner peu de fautes. Il suscite généralement de vifs débats, en particulier lors des matchs à haute tension et à élimination directe. » En voilà un qui avait bien bossé son sujet.…

FL pour SOFOOT.com