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En vrai, on a kiffé le match du Paraguay
information fournie par So Foot 05/07/2026 à 03:44

En vrai, on a kiffé le match du Paraguay

En vrai, on a kiffé le match du Paraguay

Entre coups de vice, bloc bas et jeu en mode avion, c'est peu dire que le Paraguay n'a pas fait rêver grand monde face à l'équipe de France. Mais est-ce qu'une Coupe du monde serait une Coupe du monde sans ce genre d'équipes ?

Il y a toujours quelque chose de très drôle en ce qui concerne les petits Poucets, les outsiders . On les adore tous, jusqu’au moment où ils se frottent à notre équipe de cœur. Quelques jours auparavant, tout le monde applaudissait l’Albirroja après son scalp de l’Allemagne en seizièmes de finale. Après la baston au Lincoln Financial Field de Philadelphie, tout le peuple français s’est subitement mis à détester le Paraguay. Un peu car Chilavert s’est encore démarqué par d’immondes propos racistes, en grande partie parce qu’ils ont fait vivre un petit calvaire à nos Bleus. Le tout couvert par l’impunité de Monsieur Ilgiz Tantashev, qui ne donnera pas le moindre carton aux Paraguayens sur 90 minutes.

Toujours avec un grand sourire comme quand il devait essuyer les provocations du génie du mal Matías Galarza, le buteur du soir Kylian Mbappé restera magnanime : « C’est le football, c’est leur manière de jouer, tout le monde joue avec ses armes, il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises manières de jouer au foot. Il n’y a qu’une seule manière, c’est de gagner. Ils ont essayé de nous avoir comme ça, mais on les a eus aussi comme ça ».…

Par Mathieu Plasse pour SOFOOT.com

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